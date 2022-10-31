В Саратове ищут 36-летнего худощавого мужчину

Фото: Лиза Алерт
В Саратове волонтеры «Лиза Алерт» объявили в розыск 36-летнего худощавого мужчину, о чем сообщают в своей группе ВКонтакте.
Пропал 36-летний Павел Симонов из Кировского района Саратова. С 22 октября 2022 года его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего составляет 185 сантиметров, он худощавого телосложения, у него темно-русые короткие волосы и карие глаза.
В день исчезновения на нем были темно-синяя куртка с капюшоном, белые кроссовки, а также черная бейсболка.
Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по номеру 8 905 385 03 88. Инфорг Марина.
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