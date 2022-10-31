В Саратове в поселке Соколовый в 2023 году появятся онкоцентр и поликлиника. Сейчас на объектах идут отделочные работы, заканчивается благоустройство территории. Основную часть медоборудования в учреждения поставят уже в новом году.

- При поддержке Вячеслава Володина область получила этот востребованный объект. К июлю следующего года онкоцентр должен быть сдан.

За полгода необходимо сформировать коллектив, поставить и смонтировать оборудование, - отметил Роман Бусаргин.

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