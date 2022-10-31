графика: РИА Новости

Саратовская область заняла 34 место в рейтинге преступности среди регионов РФ. Исследование было опубликовано сегодня, 31 октября, агентством РИА Новости.

На основе данных МВД, аналитики выяснили, что, в регионе по итогам двести месяцев 2022 года на 10 тысяч жителей пришлось 95,7 зарегистрированных преступлений, что на 3 процента меньше прошлогоднего показателя.

Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч саратовцев за девять месяцев этого года составило 27,5, что на 3,4 процента меньше прошлогоднего уровня.

Лидером рейтинга стала Чечня (12,5 преступления на 10 тысяч человек населения за девять месяцев), далее следуют Ингушетия (32,9) и Дагестан (36,6). У Рязанской области уровень зарегистрированной преступности составил к октябрю 64,6 случаев на 10 тысяч жителей.

Аутсайдерами исследования стали регионы восточной Сибири - Бурятия (156), Республика Алтай (161,6) и Амурская область (161,8).

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