Сегодня, 31 октября, в Саратове ожидается прохладный, пасмурный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +1 градуса ночью до +4 во второй половине дня. Пасмурная погода. Ветер умеренный до 7 м/с, отдельные порывы могут достигать 16 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +6 градусов, значительная облачность, днем небольшие осадки.

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