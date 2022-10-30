Фото: Роман Бусаргин

Роман Бусаргин проверил готовность снегоуборочной техники. Об этом сообщает правительство области.

Глава региона провел проверку отряда тяжелой техники областной службы спасения в Энгельсе. Отряд предназначен для пробивания дорог к населенным пунктам после обильных снегопадов и способен выполнять задачу даже в самых тяжелых погодных условиях. В его составе - снегоочистители, грейдеры, погрузчики, бульдозеры. За прошлую зиму с помощью этих машин было расчищено 1280 километров дорог, доставлялась медпомощь и продовольствие в отдаленные села.

Глава региона предложил провести на территории Энгельсского района комплексную тренировку, поручил подготовить предложения, чем еще можно доукомплектовать отряд. На данный момент ожидается прибытие нового прицепа для перевозки гусеничной техники.

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