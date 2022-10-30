Саратовские медики отправились на помощь детям в зону СВО

Фото: Олег Костин

Медики из Саратовской области отправились на помощь детям в зону СВО. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

На территории, недавно вошедшие в состав России отправляется гуманитарный груз и тринадцать волонтеров-медиков - врачи-педиатры и медсестры. Точное место их будущей работы не разглашается из соображений безопасности.

- И знаете, еще раз убедился, что врач - не профессия, а призвание. Признаюсь, мне, как руководителю региональной отрасли здравоохранения, каждый раз очень волнительно, очень непросто провожать медиков в такие командировки. А люди, которые сегодня добровольцами пришли в состав выездной бригады, говорят мне: «О чем речь может идти, там ведь дети, и им нужна наша помощь»

Конечно, будем всем, чем сможем, поддерживать коллег, будем на постоянной связи. Я горд, что мне доводится работать с такими людьми, людьми, преисполненными милосердия и человеколюбия. Спасибо вам за ваш нелегкий труд! - рассказал Костин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.