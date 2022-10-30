Фото: Роман Бусаргин

В 2023 году в Саратове достроят онкоцентр и поликлинику. Об этом сообщает глава региона Роман Бусаргин. Накануне губернатор посетил объекты и ознакомился с ходом работ.

В онкоцентре на данный момент работают 335 человек. Проводят отделочные работы, монтируют электричество, лифты и эскалаторы, благоустраивают внешнюю территорию. Установка медицинского оборудования начнется в следующем году. Для врачей медучреждения будут построены жилые дома.

- При поддержке Вячеслава Викторовича Володина область получила этот востребованный объект. К июлю онкоцентр должен быть сдан, - прокомментировал Бусаргин.

Поликлинику в поселке Соколовый так же планируется сдать в мае следующего года.

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