Жительница Саратова отправила фальшивым банкирам 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, первый звонок от мошенников 49-летняя женщина получила 29 августа этого года. Самозванная сотрудница банка сообщила о попытке со стороны других мошенников оформить на потерпевшую кредит. Для защиты, женщине было рекомендовано перевести деньги на безопасный счет.

Потерпевшая общалась со злоумышленниками два месяца. За это время она успела взять три кредита на сумму 1 миллион 121 тысячу 513 рублей и перевести мошенникам вместе с собственными сбережениями. В итоге потерпевшая лишилась 1,6 миллиона рублей.

Вскоре женщина обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

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