Александр Соловьев: сохранить печатные СМИ необходимо для безопасности страны

Представители саратовских СМИ на XIII съезде Союза журналистов России

Сегодня, 29 октября, в Москве проходит XIII съезд Союза журналистов России. Председатель Союза журналистов России Александр Соловьев в ходе своего выступления отметил важность поддержки печатных СМИ и пообещал приложить все усилия для их сохранения. - Сегодня нам часто приходится сталкиваться с непониманием со стороны чиновников, обязанных взаимодействовать со СМИ. Молодые люди приходят в профессию, без понимания ее основ: в своей работе они ориентируются на блогеров, владельцев популярных Телеграм-каналов. Их они готовы приглашать, в том числе и за деньги. Следует помнить, что именно печатные СМИ остаются основной информационной безопасности страны, ведь их читают те, кто голосует по важным назначениям. Поэтому газеты мы в обиду не дадим, и я лично буду за них бороться, - заявил Александр Соловьев. Отметим, что на мероприятии присутствует и делегация от Саратовской области. В ее состав вошли Елена Фатеева, главный редактор газеты «Краснокутские вести», кинорежиссер «ГТРК Саратов» Таиса Никитина, ведущий программ «Радио России – Саратов» Евгений Голубь, Председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская и генеральный директор «Волга-медиа» Мария Усова, а также секретарь Союза журналистов России Вадим Рогожин.