На форуме Союза журналистов в Москве рассказали о сотрудничестве с АО «Почта России»

Саратовская делегация на XIII съезде Союза журналистов России

Сегодня, 29 октября, в Москве проходит XIII съезд Союза журналистов России. Одним из затронутых вопросов стало взаимодействие с «Почтой России», от которой, как известно, зависит то, попадут ли к людям газеты и журналы. - В начале этого года при Госдуме прошло заседание комитета по инвестиционной политике. Там я решительно раскритиковал АО «Почта России». Я много езжу по регионам и знаю, как часто жители жалуются на ее работу. Генеральный директор почты Максим Акимов принял критику к сведению и сейчас мы активно сотрудничаем, чтобы укрепить информационную безопасность страны, - поделился председатель Союза журналистов России Александр Соловьев. Напомним, на съезде в Москве работают представители саратовских СМИ, а именно: главный редактор газеты «Краснокутские вести» Елена Фатеева, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская кинорежиссер «ГТРК Саратов» Таиса Никитина, ведущий программ «Радио России – Саратов» Евгений Голубь и генеральный директор «Волга-медиа» Мария Усова, а также секретарь Союза журналистов России Вадим Рогожин.