Председатель союза журналистов России: своих на Донбассе мы поддерживаем не словами, а делами

Александр Соловьев

Сегодня, 29 октября, в Москве состоялся XIII съезд Союза журналистов России. В ходе обсуждения актуальных для представителей СМИ вопросов была затронута и тема поддержки СВО. Председатель Союза журналистов России Александр Соловьев отметил, что разделяет позицию «своих не бросаем», а Союз многое делает для поддержки наших людей в зоне СВО. - Союз журналистов неоднократно работал на Донбассе, устраивал там мероприятия. Мы также организуем для наших коллег поездки в Россию: в Сочи, в Москву. Журналистов с Донбасса награждали премией Солидарности. Тот факт, что у нас появилось четыре новых отделения – это главная сенсация нашего съезда. И, конечно, мы своих не бросим, а продолжим совместную работу, - заявил Соловьев.