Владислав Фронин поблагодарил «Союз журналистов» за помощь работникам СМИ на Донбассе

Владислав Фронин

В субботу, 29 октября, в Москве работает депутат Саратовской областной Думы и гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова. Она посетила XIII съезд Союза Журналистов России в Москве, где освещалась масса важных вопросов, связанных с деятельностью СМИ.

В частности, генеральный директор ФГБУ «Редакция Российской газеты» Владислав Фронин рассказал о том, как «Союз журналистов» помог решить проблему со страховкой работников СМИ на Донбассе.

- В результате обстрелов у нас две машины были уничтожены. Одна редакционная, одна частная. У нас была очень тяжелая ситуация: военно-страховая компания журналистов не страховала, а нам нужно было ехать на Донбасс, везти тираж «Родины». Помогла решить этот вопрос юридическая помощь «Союза журналистов», - рассказал Владислав Александрович.