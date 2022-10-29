Процесс высадки лесов

Роман Бусаргин объявил о восстановлении лесного фонда Саратовской области. В своем Телеграм-канале он пишет о проделанной работе.

В регионе высадили леса на площади 2500 гектаров. Работы завершены на 97 процентов.

Высадкой лесов занимаются 300 специалистов, задействованы 60 посадочных машин.

Самые высокие показатели имеет Вольский (404,5 га), Красноармейский (255 га), Аркадакский (148 га) и Лысогорский районы (122,2 га).

Молодые саженцы выращивают 9 питомников площадью 117 гектаров. Планируется открыть еще три: в Лысогорском, Воскресенском и Балаковском районах.

В 2023 году в регионе планируют восстановить 4000 гектаров лесов.