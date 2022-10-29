В Саратове ожидается прохладный, облачный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +1 градусов утром до +5 во второй половине дня. Значительная облачность. Ветер слабый до 3 м/с, отдельные порывы могут достигать 7 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +5 градусов, облачно с прояснениями, местами мокрый снег, дождь.

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