В Саратове ожидается прохладный, облачный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Ожидаемая температура колеблется от +1 градусов утром до +5 во второй половине дня. Значительная облачность. Ветер слабый до 3 м/с, отдельные порывы могут достигать 7 м/с.
В Саратовской области ожидается температура до +5 градусов, облачно с прояснениями, местами мокрый снег, дождь.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.