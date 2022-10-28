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НовостиОбщество28 октября 2022 17:08

Билеты в саратовских междугородних маршрутках подорожают до 115 рублей

Наталья Иванова

Билеты в саратовских междугородних маршрутках подорожают до 115 рублей. Об этом сообщает министерство транспорта региона.

Стоимость билета теперь будет составлять от 35 до 115 рублей в зависимости от протяженности маршрута. Так, к примеру, в 115 рублей обойдется поездка к Парку покорителей космоса.

На некоторых маршрутах цена изменится 8 ноября, на других 14 ноября.

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