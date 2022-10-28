На саратовские ярмарки выходного дня вернется молоко и мясо. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

- 29 октября на ярмарке на Театральной площади возобновляется торговля мясной и молочной продукцией, - говорится в сообщении.

Уличная торговля скоропортящимися продуктами запрещена в летний период нормами СанПиН в связи с высокой температурой. На фоне осеннего похолодания молоко и мясо вновь появится на прилавках с этих выходных.

Традиционные ярмарки выходного дня вновь пройдут на Театральной площади, в поселке Юбилейном, на площадках в Заводском и Ленинском районах.

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