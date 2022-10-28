Более 10 саратовских предприятий переориентируют на выпуск экипировки для мобилизованных. Такую задачу поставил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Планируется, что легкая промышленность региона возьмется за выполнение заказов на элементы военной формы - брюки, куртки, головные уборы. Министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов утверждает, что переориентированы могут быть, к примеру, производители мягкой мебели.

— К настоящему времени свыше 10 предприятий региона готовы перепрофилировать производство для нужд мобилизованных, — сообщил чиновник.

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