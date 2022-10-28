Фото: Социальные сети

Саратовских родителей возмутил автомат со сладостями в школе. Свое недовольство граждане выразили в группе ВКонтакте «Заводской Online Саратов».

Речь идет о классическом вендинговом автомате в школе №43. Основной его ассортимент - конфеты и печенье. По словам анонимного родителя, полноценному питанию в столовой школьники предпочитают сладости из машины.

- Некоторым детям попросту нельзя сладкое и вредное, это никак не контролируется, - отметил пользователь.

Несмотря на то, что никем не контролируемая продажа сладостей и прочей продукции в школьных столовых является обычной практикой, автор и некоторые комментаторы с уверенностью связали автомат с желанием директора нажиться недобросовестным путем.

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