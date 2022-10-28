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НовостиОбщество28 октября 2022 11:16

После прямой линии Бусаргина в Энгельсе заработал бассейн в школе №32

Наталия Калинина
Бассейн в Энгельсе

Бассейн в Энгельсе

В Энгельсе заработал бассейн в школе №32, о чем сообщает правительство региона. Дети уже смогли посетить первые занятия.

Вчера на прямую линию Романа Бусаргина обратилась жительница Энгельса, которая пожаловалась, что бассейн при школе № 32 давно построен и сдан, но так и не стал принимать детей. Открытие затянулось из-за того, что бассейн является долгостроем.

Теперь там могут заниматься до 40 человек в большом зале и 15 детей – в малом бассейне для обучения плаванию.

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