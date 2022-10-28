В отделе ЗАГС по Ленинскому району Саратова зарегистрирован двухтысячный ребенок. О появлении малыша рассказали в ЗАГСе региона.

Мальчика зовут Илья и он стал первенцем в молодой семье Моложавцевых.

Кстати, в 2022 году по статистике в саратовских семьях чаще всего рождаются первенцы. Первыми по счету при рождении стали уже 4 749 детей.

В Ленинском районе Саратова зарегистрирован двухтысячный ребенок

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