Фото: Время Саратовское Z

В Саратовской области начала работать снегоуборочная техника. Об этом сообщает министерство информации региона.

Первый выезд состоялся вчера, 27 октября днем и в ночное время в связи с появлением первого снега и гололедицей. Уборку дорог и обработку реагентами проводили 64 дорожных машины и 3 трактора в 19 районах области, за ночь было израсходовано 445 тонн песко-соляной смеси. В свою очередь обработка мостов уже проводится в течении последних 10 дней в связи с образованием на металлических балках конденсата.

В связи с ухудшением погодных условий министерство транспорта рекомендует водителям быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД, избегать резких поворотов и торможений.

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