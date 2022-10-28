Фото: Роман Бусаргин

На прямую линию Романа Бусаргина поступило около 2 тысяч вопросов. Около 1 тысячи сообщений было передано из социальных сетей, более 900 звонков поступило на номер «горячей линии».

Больше всего вопросов задали жители Саратова, Энгельсского, Балаковского, Вольского и Дергачевского районов.

Самыми обсуждаемыми темами стали:

работа ЖКХ (отопление, отсутствие горячей воды, жалобы на управляющие компании);

благоустройство;

общественный транспорт;

мобилизация.

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