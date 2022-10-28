В Саратовскую область поступят 800 миллионов на зарплаты врачей, од этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Саратовская область получит дополнительные 800 миллионов рублей из резервного фонда кабмина РФ на повышение зарплат медиков. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

- Благодаря усилиям губернатора – удалось получить еще один крупный транш. Особенно нужны эти деньги в районных больницах – где некоторые медсестры получают по 15 тысяч, - рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.