Фото: function.mil.ru
На полигоне в Саратовской области мобилизованные провели учения в лесу, о чем сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Сейчас мобилизованные проходят боевое слаживание. Они тренируются на полигоне ЦВО перед отправкой в зону СВО.
В ходе учений военные отработали бесшумное передвижение по лесу, определение координат, а также методы нарушения управления и связи противника. Для мобилизованных действовала полевая кухня.
Видео с учений здесь.