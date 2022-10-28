Фото: function.mil.ru

На полигоне в Саратовской области мобилизованные провели учения в лесу, о чем сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Сейчас мобилизованные проходят боевое слаживание. Они тренируются на полигоне ЦВО перед отправкой в зону СВО.

В ходе учений военные отработали бесшумное передвижение по лесу, определение координат, а также методы нарушения управления и связи противника. Для мобилизованных действовала полевая кухня.

Видео с учений здесь.