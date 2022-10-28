В Саратове 63-летний мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

Сегодня ночью, 28 октября, в Заводском районе Саратова 63-летний мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

Возгорание произошло в 4.23 по адресу Тульская, 25. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Площадь очага составила 2 квадратных метра. После тушения пожарные обнаружили в жилище тело 63-летнего мужчины. На месте работали два пожарных расчета.

По предварительной версии, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, а смерть потерпевшего наступила от отравления продуктами горения. СУ СК по региону сообщает о проведении доследственной проверки.