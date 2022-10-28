Сегодня, 27 октября, в Саратове весь день будет дождь с туманом, о чем предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.

В Саратове температура колеблется от нуля с утра до +4 градусов во второй половине дня. По ощущениям температура будет на несколько градусов ниже. На небе пасмурно и весь день идет дождь. Улицы затянуты туманом. Дует слабый ветер восточной четверти, отдельные порывы которого достигают 7 м/с.

В Саратовской области весь день будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер дует юго-восточный, со скоростью 5 - 10 м/с. Ночью и утром местами порывы доходят до 15 м/с.