Прямая линия Бусаргина: саратовец пожаловался на отсутствие льгот в автобусе № 491

Прямая линия 27.10.22

Житель Саратова пожаловался на отсутствие льгот в автобусе №491. Об этом он рассказал сегодня, 27 октября, в рамках прямой линии с Романом Бусаргиным.

Речь идет о маршруте Саратов – Светлый. Горожанин сообщил, что с апреля 2022 года, когда выросла цена на проезд, там больше не действует скидка для студентов.

Теперь в автобусе появилось объявление, что для оплаты не будут принимать льготные карты, которые вводят с 1 ноября.

Роман Бусаргин пообещал, что льготы будут сохранены.

- С 1 ноября начинают работать транспортные карты в Саратовской области. Это делается для открытости и прозрачности перемещений льготников. А кто не хочет работать в открытую – будем искать других перевозчиков, - отметил глава региона.