Роман Бусаргин обещал не оставлять лишних знаков о запрете парковки после уборки снега

Прямая линия 27.10.22

Роман Бусаргин обещал не оставлять после уборки снега на улицах Саратова лишних знаков о запрете парковки.

Сегодня, 27 октября, в рамках прямой линии с главой региона, саратовец обратил внимание главы региона на то, что временные знаки о запрете парковки, установленные на период уборки снега, в итоге оставались и на лето.

Роман Бусаргин обещал больше не допускать таких инцидентов.

- Ответственные лица определены, горячая линия будет работать. Техника практически полностью подготовлена. Реагент есть. К зиме мы готовы, - сообщил глава региона.