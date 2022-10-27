На Новый год в Саратове не будет массовых гуляний и салютов

Фото: архив КП Саратов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратове не будет массовых гуляний и салютов на Новый год. Об этом сегодня, 27 октября, Роман Бусаргин объявил на прямой линии с гражданами.

Такое решение было принято правительство региона после проведения опроса среди жителей в Телеграме. Большинство горожан посчитали, что проведение таких мероприятий было бы неуместно в текущей ситуации. Отменили также установку специальной иллюминации и украшений на улицах.

Вместе с этим глава региона рассказал, что праздники и елки для детей не отменят. Для детей из семей мобилизованных будет организована отдельная елка.