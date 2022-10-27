Роман Бусаргин поручил обратиться в прокуратуру из-за прорыва теплотрассы на Технической

Роман Бусаргин на месте ЧП

Роман Бусаргин поручил обратиться в прокуратуру по поводу аварии на теплотрассе, которая произошла в Саратове на улице Технической, о чем сообщает его Телеграм-канал.

Губернатор сам оправился на место ЧП, чтобы посмотреть, как идет устранение аварии.

Напомним, из-за прорыва теплотрассы без отопления остались 200 многоквартирных домов, позже их число сократилось до 80. Без тепла остались также несколько школ и детских садов в разных районах города, поэтому пришлось изменить расписание занятий.

Сейчас сотрудники «Т Плюс» меняют два поврежденных участка тепломагистрали. Работают 25 человек, 8 единиц спецтехники. К ночи работы обещают закончить.

Глава региона поручил зампреду Правительства области Павлу Мигачеву передать материалы по произошедшей аварии в областную прокуратуру, чтобы разобраться с причиной аварии и выяснить виновных в происшествии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.