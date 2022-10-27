Саратовским УФСБ пресечена попытка контрабанды оборонной продукции в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

- Установлено, что работники коммерческой организации, специализирующейся на экспортных поставках продукции военного назначения, осуществляли приготовление к незаконному экспорту комплектующих авиационных изделий на территорию Казахстана. Однако, по независящим от них обстоятельствам, реализовать преступный замысел им не удалось. Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело против неудавшихся контрабандистов возбуждено не было. Злоумышленникам объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения закона. Их планы могли стоить им до 12 лет лишения свободы.

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