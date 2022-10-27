Саратовцы сообщают о закрытии кондитерской «Отъ Прачкина»

Сегодня, 27 октября, саратовцы сообщили о закрытии знаменитой кондитерской «Отъ Прачкина» на Проспекте.

Кондитерская «Отъ Прачкина» располагалась по адресу проспект Столыпина, 32 и успела стать одним из символов города.

На данный момент она закрыта, с двери убрали график работы. Никаких объявлений на заведении нет.

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