На сегодня, 27 октября, в Саратовской области осталось 150 коек для больных COVID-19. Об этом сообщил на очередном брифинге в минздраве Денис Грайфер.

Поскольку количество зараженных коронавирусом в регионе постепенно снижается, было решено сократить 270 инфекционных коек. Всего в ковидных госпиталях осталось 150 коек, все они с кислородом. Свободными остаются 35 единиц.

Всего на стационарном лечении остаются 115 человек. Из них 16 на кислородной поддержке, а трое на неинвазивной ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 1584 человека.

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