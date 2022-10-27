В Саратове на пожаре погиб 55-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня утром, 27 октября, в Саратове было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Он погиб на пожаре.
Возгорание произошло по адресу Перспективная, 8А в 8.18. Горела квартира на втором этаже девятиэтажного дома. Площадь очага составила 10 квадратных метров, горели вещи в комнате.
При тушении обнаружено тело 55-летнего мужчины. Проводится доследственная проверка. По предварительной версии, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении.
Работали на месте два пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
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