Теплосети на Технической улице Саратова планируют отремонтировать к вечеру. Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».
- В настоящий момент участок трубы локализован, на месте работает ремонтная бригада. На устранении повреждения задействовано восемь единиц спецтехники, 16 человек ремонтного персонала, - уведомляет региональный филиал.
Одновременно с работами, специалисты «Т Плюс» продолжают мониторинг температуры на отключенных от отопления объектах. В результате аварии без тепла остаются еще 80 домов и четыре объекта социальной сферы.
- Срок завершения работ — 26 октября до 19.00, - пообещали энергетики.
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