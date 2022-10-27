Саратовец попытался заказать интимные услуги и лишился 200 тысяч рублей

Житель Октябрьского района Саратова попытался заказать интимные услуги и лишился 200 тысяч рублей, о чем сообщает ГУ МВД по региону.

26-летний саратовец выбрал «жрицу любви» в сети, но не смог заказать ее услуги. На следующий день с ним связался неизвестный и стал вымогать деньги «за сбой сайта».

В итоге горожанин поверил и перевел мошенникам сначала 100 тысяч рублей, а затем еще. Общий ущерб составил 203 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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