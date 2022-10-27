Лиза Алерт: пропал 39-летний Антон Волков из Энгельса

Фото: Лиза Алерт

В Саратовской области идут поиски пропавшего, о чем сообщают в своей группе ВКонтакте волонтеры «Лиза Алерт».

Из дома ушел и не вернулся 39-летний Антон Волков из Энгельса. С 10 июля 2022 года его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет рыжие волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения ан нем были темная ветровка, темно-синие спортивные штаны, кроссовки и темно-синяя кепка-фуражка.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по номеру 89271221832, инфорг: Анна (Savanna).

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