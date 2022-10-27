Саратовская область получит 2 миллиарда на модернизацию больниц в следующем году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.

Вопрос бюджета на 2023 год обсуждался губернатором в ходе рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Чиновники обсуждали работу медицины в регионе, строительство медучреждений.

- Обсудили с министром программу модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в районах начали строить сразу три поликлиники (в пос. Соколовый Гагаринского района, Базарном Карабулаке и Питерке). Такого масштабного обновления в районном звене не было уже много лет.

На встрече достигнута предварительная договоренность, что в 2023 году наш регион получит на модернизацию первичного звена здравоохранения 2 млрд рублей. Это позволит обновить оборудование и сделать ремонт в поликлиниках и больницах региона, - сообщил Бусаргин.

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