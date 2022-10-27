В Энгельсе проводили новую группу мобилизованных

Фото: Новости Энгельсского района

Сегодня, 27 октября, из военного комиссариата Энгельса, Ровенского и Энгельсского районов направились очередные группы мобилизованных. В мероприятии принял участие глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов.

- Родина призвала вас – и вы встали на ее защиту. Даю вам слово: ваших близких мы не бросим! Постараюсь держать с ними связь и помогать с волнующими их вопросами, - сказал Дмитрий Плеханов.

- Все вернемся, - ответили ему мобилизованные.

Попавшие под частичную мобилизацию жители региона будут направлены в учебные пункты, где пройдут боевую подготовку. После этого их направят в зону специальной военной операции.

Фото: Новости Энгельсского района

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