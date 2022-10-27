Работы в Саратове

Сегодня, 27 октября, в Саратове ПАО «Т Плюс» меняет 6 метров теплотрассы для устранения последствий крупной аварии. Об этом пишет городская администрация.

Работы продолжаются на двух участках по адресу Техническая, 1. На первом участке производятся сварочные работы через технологическое окно. На втором объекте демонтирован участок трубопровода протяженностью 6 метров. На месте работают 15 человек и 11 единиц техники.

Напомним, из-за крупной аварии на теплотрассе в Саратове без отопления остались 200 многоэтажек, а также пришлось изменить расписание работы школ и детских садов.

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