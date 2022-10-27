Фото: Саратов онлайн

Жительницу Саратова возмутил грязный трамвай без сидений, работающий на линии. Горожанка пожаловалась на ситуацию в социальной сети.

Как пишет горожанка в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте, трамвай, следующий по маршруту № 3 (Мирный переулок – 6-я Дачная). Вагон был очень грязным, также в нем не было «половины сидений».

- Кто выпустил этот вагон на линию? – пишет саратовчанка.

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