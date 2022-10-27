Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 октября 2022 6:46

В Саратовской области 4 пешехода за сутки пострадали в ДТП

Один человек погиб
Наталия Калинина

Только за прошедшие сутки в Саратовской области произошли четыре аварии, в которых пострадали пешеходы. Один человек погиб, как сообщает Госавтоинспекция региона.

Автоинспекторы напомнили саратовцам о том, что ухудшение погодных условий влияет на ситуацию на дорогах.

- Нужно быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством: избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, - пишут сотрудники ГУ ГИБДД по региону.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.