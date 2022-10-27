В Саратовской области 4 пешехода за сутки пострадали в ДТП

Только за прошедшие сутки в Саратовской области произошли четыре аварии, в которых пострадали пешеходы. Один человек погиб, как сообщает Госавтоинспекция региона.

Автоинспекторы напомнили саратовцам о том, что ухудшение погодных условий влияет на ситуацию на дорогах.

- Нужно быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством: избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, - пишут сотрудники ГУ ГИБДД по региону.

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