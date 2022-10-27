На сегодня, 27 октября, в Саратовской области еще 107 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе подтверждено уже 296 137 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 288 437 человек, за сутки — 156. В стационарах остаются 115 человек, на амбулаторном лечении — 1 584.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 4;

- 18-29 лет — 13;

- 30-49 лет — 27;

- 50-64 лет — 17;

- 65 и старше — 46.

С пневмонией поступили 11 человек, с признаками ОРВИ — 96.

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