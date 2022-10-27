Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 октября 2022 6:11

В Саратовской области еще 107 человек заразились коронавирусом

Продолжается снижение числа заболевших COVID-19 в области
Наталия Калинина

На сегодня, 27 октября, в Саратовской области еще 107 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе подтверждено уже 296 137 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 288 437 человек, за сутки — 156. В стационарах остаются 115 человек, на амбулаторном лечении — 1 584.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 4;

- 18-29 лет — 13;

- 30-49 лет — 27;

- 50-64 лет — 17;

- 65 и старше — 46.

С пневмонией поступили 11 человек, с признаками ОРВИ — 96.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.