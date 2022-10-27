Школы Саратова изменили расписание из-за прорыва теплотрассы

Сегодня, 27 октября, школам Саратова пришлось изменить расписание работы из-за прорыва теплотрассы, о чем сообщает городская администрация.
Из-за крупной аварии на теплотрассе в зону отключения попали объекты Волжского, Фрунзенского, Кировского и Ленинского районов. В городской администрации решили изменить режим работы школ и садиков, оставшихся без отопления.
Напомним, без отопления остались более 200 многоэтажек.
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