Школы Саратова изменили расписание из-за прорыва теплотрассы

Сегодня, 27 октября, школам Саратова пришлось изменить расписание работы из-за прорыва теплотрассы, о чем сообщает городская администрация.

Из-за крупной аварии на теплотрассе в зону отключения попали объекты Волжского, Фрунзенского, Кировского и Ленинского районов. В городской администрации решили изменить режим работы школ и садиков, оставшихся без отопления.

Напомним, без отопления остались более 200 многоэтажек.

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