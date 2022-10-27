Сегодня, 27 октября, в Саратове престали ходить трамваи трех маршрутов. Об этом сообщает паблик СГЭТ ВКонтакте.

Произошел сбой в движении трамваев в Ленинском и Заводском районах Саратова. В 7.59 перстал ходить маршрут № 4 от Нового проспекта в сторону 10-й Дачной. Причиной стал сход подвижного состава. Бригада выехала для устранения неисправности.

В 8.16 было также прервано движение маршрутов № 2 и № 7 с площади Орджоникидзе. Задержку вызвало ДТП на перекрестке проспекта Энтузиастов и Крымской.

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