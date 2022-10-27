В Саратове ожидается дождь на протяжении всего дня

В Саратове сегодня ожидается дождь на протяжении всего дня, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от 0 градусов утром до +3 в середине дня. Пасмурная погода, слабый дождь в течении всего дня. Ветер слабый до 5 м/с, отдельные порывы могут достигать 12 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +5 градусов. Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки(мокрый снег, дождь), местами слабая метель.

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