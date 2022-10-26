Фото: Городская администрация
Названы 7 кандидатов на пост главы Саратова, список претендентов озвучили в городской думе.
Побороться за должность мэра собираются: и.п. главы города Лада Мокроусова, общественник Роман Антонов, журналист Ольга Арамилева, общественник Павел Галактионов, общественник Александр Ермишин, глава администрации Заводского района Андрей Марусов, экс-депутат Саратовской городской думы Дмитрий Сорокин.
Отбор конкурсантов на выборы состоится 1 ноября.
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