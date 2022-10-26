Размер взноса за капремонт в Саратовской области установят к 25 декабря и к этой дате его будут объявлять каждый год. Сегодня, 26 декабря, об этом объявили на очередном заседании облдумы.

Мы меняем только дату принятия решения, не более того, - отметил депутат Дмитрий Полулях (Единая Россия), который стал инициатором нововведения.

По словам авторов проекта, такое изменение нужно, чтобы размер взноса определялся после того, как будут собраны важные статические данные. Например, данные о доходах семьи собирают до 15 декабря.