Сотрудники ФСБ в Саратовской области предотвратили утечку гостайны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным УФСБ, ведущий инженер одного из предприятий региона использовал подключенный к интернету компьютер для хранения документов, содержащих государственную тайну, что создавало риск ознакомления с информацией сторонних лиц.

Сотрудники ведомства объявили инженеру официальное предостережение и напомнили, что максимальным наказанием в случае разглашения гостайны является лишение свободы на срок до семи лет.

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