Полицейский напал на гражданина в ершовском участке, об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 3 июля 2022 года полицейский ОППСп ОМВД РФ по Ершовскому району Саратовской области в фойе отдела полиции несколько раз ударил 53-летнего мужчину. Потерпевший сообщил о насилии в следственные органы, сотрудниками УФСБ и управления МВД был установлен факт превышения полномочий, подозреваемый сотрудник своей вины не признал.

В ГУ МВД России по Саратовской области отметили, что сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Следователи собрали исчерпывающие доказательства вины, уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.